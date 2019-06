Empörung nach Prügelattacke auf lesbisches Paar

Vier Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren wurden laut BBC festgenommen. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf den 30. Mai, wurde aber erst Ende der Woche in der breiten Öffentlichkeit bekannt. Die 28 bzw. 29-jährigen Frauen befanden sich nach eigenen Angaben im oberen Stock eines Nachtbusses, als sie von einer Gruppe von Jugendlichen belästigt wurden, nachdem diese bemerkt hatten, dass sie ein Paar waren.

Die jungen Männer beleidigten die Frauen verbal sowie mit obszönen Gesten und forderten sie auf, einander zu küssen. Daraufhin verprügelten sie die beiden Frauen und raubten ihnen auch noch Handtasche und Handy. Die beiden Frauen wurden mit Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt.

Ein Foto der beiden jungen Frauen mit blutverschmierten Gesichtern und Kleidung, das eine der beiden Frauen vergangene Woche in sozialen Netzwerken gepostet hatte, schockierte die britische Öffentlichkeit. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan verurteilte den Angriff am Freitag als "widerlichen frauenfeindlich Attacke". Auch andere Politiker - darunter Premierministerin Therasa May und Labour-Chef Jeremy Corbyn - reagierten schockiert auf den Vorfall.

Homophobe Gewalt hat in der britischen Hauptstadt in den vergangenen Jahren laut Londoner Polizei zugenommen. Im Jahr 2018 wurden 2.308 homophobe motivierte Verbrechen registriert, vier Jahre zuvor waren es 1.488.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.