Eltern und Kinder tot: Tscheche löschte Familie aus

Es handle sich um zwei Erwachsene und zwei Kinder, teilte ein Sprecher am Montagabend mit. Man gehe von einer Beziehungstat aus. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der mutmaßliche Täter seine drei Familienangehörigen demnach umgebracht und sich anschließend selbst getötet haben. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren. Nachbarn hatten die Beamten alarmiert, da sie die Familie längere Zeit nicht gesehen hatten. Der Tatort liegt nach Medienberichten in der 2.000-Einwohner-Gemeinde Mesice, die wenige Kilometer nördlich der tschechischen Hauptstadt liegt.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)