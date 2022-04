Eltern brachen mit Säugling durch Eis im Pragser Wildsee

Die Eltern des Säuglings wurden einem Medienbericht zufolge bei der Justiz gemeldet, nachdem sie mit dem Kind am Ostermontag in den zugefrorenen See eingebrochen waren. Am Wochenende musste die Feuerwehr mehrmals ausrücken, weil 14 Touristen auf dem Pragser Wildsee durch das dünne Eis brachen. Auf einem Video war zu sehen, wie die Einsatzkräfte mehrere Menschen per Hubschrauber aus dem See nordöstlich von Bozen zogen.

Der wenige Monate alte Säugling sei mit kritischen Zustand in eine Klinik im österreichischen Innsbruck geflogen worden, hieß es in den Berichten weiter. Am Montagabend gaben die Ärzte Entwarnung, das Kind sei nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Touristen dürften die Warnhinweise am Ufer missachtet haben. Der Pragser Wildsee liegt malerisch auf fast 1.500 Metern zwischen hoch aufragenden Bergen der Dolomiten. Der Ort ist vielen bekannt, weil dort einige Folgen der italienischen TV-Serie "Un passo dal cielo" (Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel) mit Terence Hill gedreht wurden.

"Es ist absurd"

"Sie kommen zu Tausenden an den Wochenenden und gehen bis zu 100 Meter vom Ufer weg", zitierte der "Corriere della Sera" (Dienstag) den Bürgermeister von Prags, Friedrich Mittermair. "Ich sage, das ist absurd, ich weiß nicht, was man noch machen kann, um den Zugang zu verhindern."