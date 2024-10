Elon Musk: "Schicksal der westlichen Zivilisation hängt an Trump"

Bild: (APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ANNA MONEYMAKER)

Tesla-Gründer Elon Musk mit Trumps Slogan "Make America great again" auf seiner Kappe bei einer Veranstaltung in Pennsylvania

Dieses hänge an der Rückkehr des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ins Amt, sagte Musk am Donnerstag (Ortszeit) in Folsom (US-Staat Pennsylvania) bei einer von mehreren geplanten, öffentlichen Veranstaltungen des Tesla- und SpaceX-Chefs zur Unterstützung von Trump.

Trump will Musk in Regierung holen

"Ich kann nicht genug betonen, dass Pennsylvania meiner Meinung nach der Dreh- und Angelpunkt dieser Wahl ist", sagte Musk bei der Wahlkampfveranstaltung. Musk, der als reichster Mann der Welt gilt, hatte im Juli seine Unterstützung für den Ex-Präsidenten erklärt. Seitdem gab es gemeinsame Wahlkampfauftritte und die Ankündigung Trumps, dass er im Falle eines Wahlsieges für Musk einen Posten in der Regierung vorsehe. Den Wahlkampf Trumps unterstützte Musk in den vergangenen Monaten mit fast 75 Millionen Dollar (68,8 Millionen Euro).

Bei der Präsidentschaftswahl am 5. November treten Ex-Präsident Trump und die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris gegeneinander an. Die Umfragen sagen einen extrem knappen Ausgang der Wahl voraus, die als richtungsweisend für die Zukunft der US-Demokratie und der künftigen Außenpolitik der Weltmacht gilt.

