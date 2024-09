Elon Musk kündigt 5 unbemannte Mars-Missionen bis 2026 an

Das kündigte der Konzernchef am Sonntag auf seiner Social-Media-Plattform X an. Der Zeitplan für bemannte Missionen hänge vom Erfolg der unbemannten Flüge ab und könnte bei erfolgreichen Landungen in vier Jahren erfolgen. Bei Schwierigkeiten würden sich die bemannten Missionen um weitere zwei Jahre verschieben. Bereits Anfang des Monats hatte Musk erklärt, dass die ersten Flüge zum Mars in zwei Jahren starten würden, "wenn sich das nächste Transferfenster zwischen Erde und Mars öffnet".

Musk will zuverlässiges Raumschiff entwickeln

SpaceX gelang im Juni mit dem erfolgreichen Testflug eines Starship-Prototypen rund um den Globus ein Durchbruch. Trotz dieses Erfolgs hat die US-Raumfahrtbehörde NASA kürzlich die erste bemannte Mondlandung mit Starship auf September 2026 verschoben.

Musk, der für seine sich ständig ändernden Zeitpläne bekannt ist, will mit Starship ein zuverlässiges Raumschiff entwickeln, das Menschen und Fracht zum Mond und später zum Mars befördern soll.

