Elon Musk begrüßt Salvinis Freispruch

Musk äußerte auf X die Hoffnung, dass Salvini, derzeit Verkehrsminister in der Regierung von Giorgia Meloni, in Zukunft wieder als Italiens Innenminister amtieren könne.

Musk hatte sich auch vor der Urteilsverkündung mit Salvini solidarisch gezeigt. Der Lega-Chef habe die Grenzen Italiens verteidigt, hatte Musk argumentiert.

Salvini begrüßte am Freitagabend seinen Freispruch. "Wir haben bewiesen, dass der Kampf gegen die Massenimmigration, die organisierte und finanziere Invasion kein Verbrechen ist", kommentierte Salvini laut Medien.

Mehr zum Thema Außenpolitik Prozess gegen Salvini: Lega-Chef wurde freigesprochen PALERMO. Nach einem mehr als drei Jahren langen Prozess vor einem Gericht in Palermo auf Sizilien ist Italiens rechter Vize-Ministerpräsidenten ... Prozess gegen Salvini: Lega-Chef wurde freigesprochen

"Wir werden weiterhin unsere Türen für ausländische Jugendliche öffnen, die vor dem Krieg fliehen und legal nach Italien kommen, um sich eine Zukunft aufzubauen und zu arbeiten. Aber es ist das Recht und die Pflicht der Regierung, all jene auszuweisen, die kein Recht haben, hier zu sein", sagte Salvini.

Freispruch nach drei Jahren Prozess

Nach einem mehr als drei Jahre langen Prozess vor einem Gericht in Palermo auf Sizilien war Salvini am Freitag von einem Gericht in Palermo vom Vorwurf der Freiheitsberaubung und des Amtsmissbrauchs freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft beantragt. Die Urteilsverkündung wurde von tosendem Applaus begleitet.

Die Staatsanwaltschaft legte dem heutigen Verkehrsminister zur Last, 2019 in seiner Zeit als Innenminister das Schiff einer Hilfsorganisation mit 147 Migranten an Bord wochenlang am Einlaufen in den Hafen der Insel Lampedusa gehindert zu haben. Nicht ausgeschlossen wird, dass sie Berufung gegen das Urteil einlegen könnte. Der Vorsitzende der rechten Regierungspartei Lega gehört zu den zentralen Figuren der Koalition von Ministerpräsidentin Meloni.

Nach dem Freispruch erhielt Salvini Glückwünsche aus ganz Europa, vom FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, von der Chefin der französischen Rechtspartei Rassemblement National, Marine Le Pen, vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, von Spaniens Vox-Chef Santiago Abascal, sowie vom niederländischen PVV-Chef Geert Wilders, teilte Salvinis Lega-Partei mit. Salvini führte auch ein Telefongespräch mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar, der ihm ebenfalls zum Freispruch gratulierte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper