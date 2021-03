Elfjährige in Russland beim Spielen mit ihren Hunden erstickt

Die Tiere hätten beim Spaziergang an ihrem Schal gezogen und herumgetobt, teilten die Behörden am Montag mit. Das Mädchen habe daraufhin keine Luft bekommen und sei gestorben. Passanten fanden den leblosen Körper in der Stadt Istra nordwestlich der russischen Hauptstadt und den zerrissenen Schal. Die Tiere seien eingeschläfert worden. Die Behörden sagten nicht, um wie viele Hunde es sich handelte.

