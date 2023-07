Elefanten tauchen bei Hochzeit in Indien auf: Brautpaar flieht auf Motorrädern

"Die Gäste wollten gerade essen, als wir die Elefanten hörten", sagte Bräutigam Tanmoy Singha der "Times of India" am Mittwoch. Der Geruch des Essens habe die Herde angelockt.

Die Gäste wurden dem Bräutigam zufolge sofort nach Hause geschickt. Er und seine Braut seien nach dem Vorfall am Sonntag im Dorf Jowalbhanga im Bundesstaat Westbengalen mit Motorrädern vor den Tieren geflohen. In Indien gibt es immer wieder Zusammentreffen von wilden Elefanten und Menschen, die nicht selten tödlich enden. Ursache ist unter anderem, dass Siedlungen immer näher an Schutzgebiete reichen.

