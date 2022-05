Eisbär in kleinem Dorf im Süden Kanadas gesichtet

Das Tier tauchte nach Behördenangaben und Augenzeugenberichten am Samstag in dem kleinen Dorf Madeleine-Centre nahe dem Sankt-Lorenz-Strom auf. "Unser Hund kläffte und ich hörte meinen Mann rufen: ,Da ist ein Bär. Da ist ein Bär‘", berichtete Sophie Bonneville aus dem 2000-Einwohner-Dorf 800 Kilometer nordöstlich von Montreal. Die Polizei der Provinz Quebec rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Die Bewohner von Madeleine-Centre sollten in ihren Häusern bleiben und nicht ins Freie gehen.