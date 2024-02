Einsturz auf Baustelle in Florenz: Vier Tote und ein Vermisster

Zwei Arbeiter konnten lebend aus den Trümmern geborgen werden und befinden sich in kritischem Zustand im Krankenhaus, Lebensgefahr bestand jedoch keine. Ein weiterer Mann wurde noch vermisst. Er könnte sich unter einem der umgestürzten Pfeiler befinden, wie die Rettungsmannschaften berichteten.

In der Nacht auf Samstag wurde die vierte Leiche geborgen. Bei den Toten handelt es sich um einen 60-jährigen Italiener und um drei Arbeiter nordafrikanischer Herkunft. Die drei Verletzten stammen aus Rumänien, wie die Rettungseinheiten berichteten.

Hundestaffeln seien bei der Suche nach dem Vermissten im Einsatz. Mehrere Feuerwehrteams waren an Ort und Stelle. Laut den Rettungseinheiten soll einer der großen tragenden Balken des Daches samt dem darauf befindlichen Dachgeschoss eingestürzt sein.

Bild: (APA/AFP/Vigili del Fuoco/HANDOUT)

"Hörte die Schreie der Arbeiter"

"Ich war zu Hause und duschte gerade. Ich hörte einen Knall und rannte nach draußen, um nachzusehen. Man hörte die Schreie der Arbeiter, die um Hilfe riefen", berichtete ein Zeuge.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kondolierte den Familien der Opfer. "In meinem Namen und dem der Regierung spreche ich den Opfern des Einsturzes in Florenz mein Beileid aus. Ich verfolge mit Besorgnis die Entwicklung der Situation und danke allen, die sich an der Suche nach den Vermissten und an den Rettungsmaßnahmen für die Verletzten beteiligen. Unser tiefes Beileid gilt den Familien, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind", schrieb Meloni auf X. Die Regierung versprach mehr Kontrollen in Bezug auf Sicherheit von Baustellen.

Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, der sich derzeit in Israel und Palästina aufhält, erklärte sich erschüttert. "Wir verfolgen die Situation ständig. Ich spreche in meinem eigenen Namen und im Namen der Stadt Florenz den Opfern mein Beileid aus und danke allen Rettungskräften, die im Einsatz waren", schrieb der Bürgermeister. In Florenz wurde am Samstag ein Trauertag ausgerufen, eine Schweigeminute ist um 15 Uhr vorgesehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper