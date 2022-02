Eingeschneite Camper in Italien befreit

In Mittelitalien sind die Temperaturen am Wochenende stark gesunken, in Apennin-Bergorten wurden Schneefälle gemeldet. Die beiden Österreicher, die am Freitag Umbrien erreicht hatten, wurden durch starken Schneefall in der Berggegend blockiert, berichtet die umbrische Bergwacht. Um ihren Camper vom Schnee zu befreien, setzten die Rettungseinheiten auch eine Fräse ein. Über die genaue Herkunft der Österreicher gab es keine Informationen. Die Rettungsaktion war aufgrund der widrigen Witterungsbedingungen und der durch den Schnee für den normalen Verkehr unzugänglichen Gebiete besonders komplex.