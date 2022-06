Was der Mensch sät, wird er ernten." (Gal 6,7) steht schon in einem Brief Paulus’ an die Menschen im "galatischen Land". "Karma is a bitch" bedeutet so viel wie "Jede und jeder bekommt, was er oder sie verdient" und wird oft auf Social Media gepostet. Bei Jugendlichen schwingt dann meist ein bisschen Schadenfreude mit, daher hat Karma wohl einen leicht negativen Touch bekommen und wird manchmal als Rache verstanden.