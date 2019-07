Eine verklebte Rakete

Die erste Mondlandung war auch ein Medienereignis. Rund 600 Millionen Fernsehzuschauer waren live dabei. Der ORF übertrug in einer 28 Stunden und 18 Minuten langen Sendung. Peter Nidetzky, Hugo Portisch und Othmar Urban moderierten, unterstützt wurden die drei Journalisten von zwei Dolmetschern und vom Experten Herbert Pichler (1921-2018). Der Mediziner kam über Studien des Gleichgewichtsapparats im Ohr zur Raumfahrtmedizin und Weltraumforschung und blieb nach der TV-Übertragung der Bevölkerung lange als "Mond-Pichler" in Erinnerung. "Wir haben ihn Hals-, NASA-, Ohrenarzt genannt", erinnert sich Nidetzky.

Experte Herbert Pichler erklärte, wie sich die Mondlandefähre Eagle vom Mutterschiff trennte. Bild: ORF

Ab 20. Juli, 20.15 Uhr, begleitete der ORF die Geschehnisse, und zwar aus dem Studio "in den ehemaligen k.u.k-Affenstallungen in Schönbrunn". Im Hochsommer seien die "Bretterbuden" durch die Scheinwerfer auf bis zu 50 Grad aufgeheizt worden, "und letztlich, ohne dass wir es wollten, waren es 34 Stunden, die wir da gesessen sind". Die schlimmste Zeit sei die Nacht gewesen, da habe man kaum mehr sinnvolles Material gehabt. Schuld seien die Amerikaner gewesen, die zwar einen Flugplan hatten, "aber Millionen Menschen sind vor den Fernsehgeräten gesessen und haben nichts gesehen, weil die (Astronauten, Anm.) sind nicht ausgestiegen", so Nidetzky. Die Mondlandefähre "Eagle" mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin an Bord setzte kurz nach 21.17 Uhr österreichischer Zeit auf dem Mond auf, aber erst kurz vor 4 Uhr Früh des nächsten Tages betrat Armstrong den Mond. "Die Astronauten sollten in der Primetime des US-Fernsehens aussteigen. Aber wir haben dadurch sechs, sieben Stunden verloren, in denen wir nicht gewusst haben, was wir machen sollen."

Das ORF-Mond-Team (v.l.): Othmar Urban, Peter Nidetzky, Herbert Pichler und Hugo Portisch Bild: ORF

Diese Lücken füllte Hugo Portisch als Chefkommentator, der die Apollo-Mission nicht nur außenpolitisch einzuordnen hatte. "Was haben wir davon, dass wir da oben sind?", sei die Hauptfrage in der Öffentlichkeit gewesen. "Wir haben besonders gespürt, dass das ein gewaltiger technischer Durchbruch ist und Menschen zum ersten Mal die Erdatmosphäre verlassen haben. Denn wir waren ja noch eine Generation, die das in Zukunftsromanen von Jules Vernes und Hans Dominik gelesen haben. Das ist eine erfüllte Vorstellung geworden."

Gröbere Pannen habe es in der Marathon-Sendung, in der noch vor laufender Kamera geraucht wurde, keine gegeben. Und trotz aller Professionalität fand man Zeit für Streiche, deren Ziel speziell Herbert Pichler gewesen war. So erinnert sich Nidetzky an das große Raketenmodell, mit dem Pichler demonstrieren wollte, wie sich die drei Stufen der Saturn-Rakete nach dem Start voneinander trennen.

Kurz vor Sendungsbeginn klebten Nidetzky und Urban die drei Stufen zusammen – und Pichler mühte sich vor laufender Kamera vergeblich, die Teile voneinander zu trennen. "Das war absolut ein Desaster und wir konnten uns gerade noch zurückhalten mit dem Lachen."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. 50 Jahre Mondlandung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.