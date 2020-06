Eine Million Infizierte in Südamerika, die Hälfte davon alleine in Brasilien

In Lateinamerika und der Karibik ist die Zahl der Corona-Infektionen auf über eine Million gestiegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich 1,02 Millionen Menschen in der Region mit dem neuartigen Virus angesteckt, die Hälfte davon alleine in Brasilien, wie Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore gestern zeigten. Nachfolgend ein Blick in einige ausgewählte Länder.

Brasilien: Das größte, einwohnerstärkste Land Lateinamerikas ist neues Zentrum der Pandemie. 515.000 Menschen haben sich nachweislich infiziert, 29.300 Patienten sind bereits gestorben. Der rechte Präsident Jair Bolsonaro tut das Virus als "leichte Grippe" ab und will so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren. Minister, die Bedenken äußern, werden gefeuert. Gouverneure, die auf eigene Faust Schutzmaßnahmen anordnen, beschimpft der Ex-Militär als "einen Haufen Mist".

Während im Ausland Unverständnis und Entsetzen über Bolsonaros Corona-Politik herrscht, könnte seine Botschaft bei vielen Brasilianern verfangen. Mindestens 40 Prozent haben keinen Arbeitsvertrag, keine soziale Absicherung und keine Rücklagen. "Die Leute haben mehr Angst, vor Hunger zu sterben als vor dem Coronavirus", sagt der Deutsche Bernhard Weber, der in den Favelas von Rio de Janeiro Lebensmittelpakete verteilt.

Mexiko: Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat mit dem Konzept des Abstandhaltens so seine Probleme. "Man muss sich umarmen, da passiert schon nichts", pflegt der Linkspopulist zu sagen, der bei seinen Auftritten Babys küsst, Großmütter herzt und Männer umarmt. Nachdem die Infektionszahlen im zweitgrößten Land Lateinamerikas immer weiter stiegen, rief die Regierung schließlich doch den Gesundheitsnotstand aus und schickte nicht essenzielle Branchen in eine Zwangspause. Nun befindet sich Mexiko mitten in der heißen Phase der Pandemie – mit 91.000 Infektionen und knapp 10.000 Toten. Trotzdem beginnt das Land diese Woche mit einer schrittweisen Rückkehr zur "neuen Normalität".

Peru meldete gestern einen starken Anstieg der Infektionen: Trotz seit Wochen andauernder Beschränkungen wurden 8800 neue Fälle innerhalb eines Tages registriert. Das Land ist bei den Infektionszahlen (165.000) nach Brasilien am stärksten von der Gesundheitskrise betroffen. Bisher starben 4500 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19.

Argentinien: Trotz des wohl härtesten Lockdowns in der Region wird der schlimmste Alptraum der Regierung nun Realität: Die Corona-Pandemie hat die Elendsviertel im Speckgürtel rund um die Hauptstadt Buenos Aires erreicht. In den sogenannten Villas leben ganze Familien auf wenigen Quadratmetern zusammen, an Abstandsregeln ist hier nicht zu denken. In nur einer Woche haben sich die Fälle in den Slums verdreifacht. "Unsere Anstrengungen und unsere Arbeit konzentriert sich jetzt ganz auf die Armenviertel", sagte zuletzt Präsident Alberto Fernandez.

Seit Mitte März gelten in dem südamerikanischen Land sehr strenge Ausgangsbeschränkungen. Mit knapp 17.000 Infizierten und 540 Toten hat Argentinien die Pandemie noch recht gut unter Kontrolle. Doch wenn das Virus nun in den Villas herumgeht, könnten die Zahlen schnell in die Höhe schießen. "Wir haben eine sehr große Bevölkerung im Ballungsraum. Wenn sie alle gleichzeitig krank werden, bricht das System zusammen", warnte der Gesundheitsminister der Provinz Buenos Aires, Daniel Gollan.

Chile: Die Hauptstadt Santiago steht unter Quarantäne, viele Menschen können nicht mehr zur Arbeit. In einigen Vierteln gehen die Menschen nun auf die Straße, um Hilfe von der konservativen Regierung einzufordern. Barrikaden brennen, Demonstranten werfen Steine auf die Polizei, die Beamten gehen mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Protestierenden vor. Ein Polizist wurde bei den Krawallen angeschossen.

"Die ökonomische Lage besorgt uns. Die Leute haben Hunger, und das Gesundheitswesen kollabiert", sagte die Bürgermeisterin der Ortschaft La Pintana, Claudia Pizarro, dem Radiosender "Cooperativa". Seit Ende vergangener Woche verteilt die Regierung Lebensmittelpakete. Angesichts des Ansturms auf die Spitäler schlagen Mediziner Alarm: Fast alle Intensivbetten seien belegt, teilte die Ärztekammer mit und warnte vor einem moralischen Dilemma, sollten Mediziner bald dazu gezwungen sein, zu entscheiden, wer an ein Beatmungsgerät angeschlossen werde und wer nicht.

