Eine blutige Anschlagsserie erschüttert Israel

Es war bereits die vierte schwere Terrorattacke im israelischen Kernland in nur zwei Wochen, und wieder waren Zivilisten das Ziel: Bei einem Anschlag im Zentrum der israelischen Stadt Tel Aviv wurden am Donnerstagabend zwei Menschen getötet und 16 weitere verletzt. Der Täter konnte zunächst fliehen. Nach stundenlanger Fahndung wurde er Freitagfrüh von den israelischen Sicherheitskräften getötet.

Der laut Medienberichten 28-Jährige sei nach einer intensiven, rund neunstündigen Suche von Hunderten Sicherheitskräften gefunden und nach einem Feuergefecht mit den Streitkräften erschossen worden, hieß es. Der Palästinenser habe sich in Jaffa nahe einer Moschee versteckt. Der Attentäter soll aus dem Gebiet Dschenin im Westjordanland stammen. Er hatte in der belebten Dizengoff-Straße der Strandmetropole am Vorabend wahllos auf Passanten geschossen.

Über sein Motiv herrschte zunächst Rätselraten: Der Attentäter habe keine klaren Verbindungen zu irgendwelchen Organisationen gehabt, hieß es. Doch wie schon bei anderen Anschlägen begrüßten die militanten palästinensischen Gruppen Islamischer Dschihad und Hamas die Tat, bekannten sich aber nicht dazu. Die israelischen Sicherheitsbehörden befürchtet nun weitere Anschläge.

Angst vor weiterer Eskalation

Auch politisch werden die Folgen der jüngsten Terroranschläge noch lange zu spüren sein: Eine weitere Eskalation im israelisch-palästinensischen Konflikt droht, und auch die Stabilität der israelischen Regierungskoalition, die erst am Mittwoch ihre Mehrheit im Parlament verloren hatte, könnte weiter beeinträchtigt werden, bis hin zum Sturz von Ministerpräsident Bennett.