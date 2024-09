Ein Verletzter nach Explosion an Haus in Köln: Täter flüchtig

Die Explosion ereignete sich demnach gegen 05.45 Uhr an einem Hauseingang. Durch die Detonation wurden Türen und Fenster des Gebäudes stark beschädigt. Zeugen hatten demnach in der Früh einen lauten Knall gehört und den Notruf gewählt. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 53-jährigen Passanten. Nach Auswertung von Videobildern fahndete die Polizei nach einem flüchtigen Mann, der den Angaben zufolge mit der Tat in Zusammenhang stehen dürfte. Der Tatort blieb während der Ermittlungsarbeiten gesperrt.

Keine Hinweise auf terroristisches Motiv

Es gebe keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv, sagte ein Sprecher der Polizei. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Einen Zusammenhang mit einer Reihe von Explosionen in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Monaten, die einer organisierten Kriminalitätsbande zugeschrieben wurden, wollte er nicht bestätigen.

