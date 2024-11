Tote und Verletzte bei Messerangriff in London

Polizeieinsatz in London (Symbolbild)

Der Artikel wurde zuletzt um 16:52 Uhr aktualisiert.

Bei einem Messerangriff und Schüssen an verschiedenen Orten in London wurde je ein Mensch getötet, zwei weitere wurden jeweils verletzt. Eines der Opfer starb bei einem Messerangriff im Stadtteil Walworth. Ein Mann sowie eine Frau erlitten Verletzungen. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. Der Vorfall werde nicht mit Terrorismus in Verbindung gebracht, betonte ein Polizeisprecher.

Bei dem Angreifer handelte es sich Polizeiangaben zufolge um einen wohl zwischen 60 und 70 Jahre alten Mann. Er konnte noch vor Ort festgenommen werden. Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge auf einem belebten Straßenmarkt. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Über ihren Zustand war zunächst nichts bekannt.

Weiter südlich, im Stadtteil Sydenham, starb ein Mann an Schussverletzungen. Eine Frau und ein weiterer Mann wurden ebenfalls durch Schüsse verletzt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Festnahmen gab es zunächst keine. Die Polizei rief Zeugen auf, sich mit Hinweisen oder Videomaterial zu melden.

