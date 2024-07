Ein Toter und Dutzende Verletzte bei Tornado im Osten Chinas

Der Wirbelsturm traf nach Behördenangaben am Freitag den Landkreis Dongming, der gut 500 Kilometer südlich von Peking in der Provinz Shandong liegt. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, 79 weitere seien verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Die Rettungs- und Hilfseinsätze sowie die Aufräumarbeiten dauerten an.

Chinesische Medien verbreiteten im Internet Bilder des riesigen Tornados: Der Wirbelsturm war demnach mehrere Dutzend Meter hoch, bewegte sich mit hoher Geschwindigkeit und wirbelte Trümmer durch die Luft. Videos im Online-Netzwerk Weibo zeigten mit Trümmern übersäte Straßen, umgestürzte Bäume, abgerissene Schilder und Autos mit zerbrochenen Fensterscheiben.

Sommer mit Extremwetter

China erlebt in diesem Jahr einen Sommer mit Extremwetter: Während im Norden der Volksrepublik schon im Juni Rekordtemperaturen verzeichnet wurden, haben ungewöhnlich heftige Regenfälle im Süden Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Forschenden zufolge nehmen derartige Wetterextreme infolge des globalen Klimawandels zu.

