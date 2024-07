Ein Toter und 140 Erkrankte nach Genuss von gegrilltem Aal in Japan

Als Ursache für die um sich greifende Lebensmittelvergiftung wurde in einem Kaufhaus in Yokohama verkaufter Aal ausgemacht, wie Kaufhaus-Chef Shinji Kaneko mitteilte. Dieser sei mit einem Bakterium verunreinigt gewesen. "Wir äußern hiermit unser tiefstes Bedauern."

Nach dem Genuss des in Lunchboxen verkauften Aals litten unzählige Menschen unter Durchfall und mussten brechen. Ein Mensch - Medienberichten zufolge eine etwa 90 Jahre alte Frau - starb. Aal erfreut sich in Asien besonders großer Beliebtheit. Funde in japanischen Grabstätten belegen, dass er auf den zum Land gehörenden Inseln schon seit Tausenden von Jahren gegessen wird.

