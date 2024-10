Angesichts der startenden Rakete der Hera-Mission am vergangenen Montag sagte Rolf Densing, Direktor des ESA-Kontrollzentrums in Darmstadt (Hessen): "Es ist erstmals in der Geschichte der Menschheit, dass wir die Möglichkeit haben, den Planeten zu verteidigen." Große Worte, aber halten sie, was sie versprechen?