Der 15. November 2022 ist ein historisches Datum für die Menschheit. Sie hat einen Meilenstein erreicht: Acht Milliarden Menschen (8.000.000.000) leben nun laut den Vereinten Nationen auf der Erde. Das sind mehr als dreimal so viele wie noch 1950. Es ist eine atemberaubende Entwicklung: Um das Jahr null gab es etwa 300 Millionen Exemplare des Homo sapiens. Hungersnöte, Epidemien und Kriege hielten die Weltbevölkerung über Jahrhunderte weitgehend stabil. Im Jahr 1804, so nehmen Demografen an,