Ein Müllberg stinkt zum Himmel

Hier thront im wahrsten Sinne des Wortes der Ekel. Der "Berg von Ghazipur" ist nämlich ein Müllberg – hier liegen die Abfälle der indischen Hauptstadt Neu-Delhi schon 65 Meter hoch. Und das auf einer Grundfläche von 100 Metern mal 4,3 Kilometer, was rund 40 Fußballfeldern entspricht. Pro Jahr wächst diese Deponie um rund zehn Meter. In knapp einem Jahr wird dieser "Berg" daher schon das berühmteste Bauwerk Indiens, das Taj Mahal im nahen Agra, überholen, schreiben "The Economic Times".

Indiens höchstes Gericht hat die städtischen Behörden schon mehrfach ermahnt, mehr gegen die Müllkrise zu unternehmen. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden dennoch jeden Tag rund 2000 Tonnen Müll auf dem "Berg von Ghazipur" abgeladen.

Ghazipur wurde im Jahr 1984 angelegt und sollte eigentlich im Jahr 2002 geschlossen werden, weil die Deponie zu diesem Zeitpunkt das Ende ihrer Kapazität erreicht hatte. Aber auch 17 Jahre später kommen täglich Hunderte Lkw, um hier den Mist der Millionenmetropole abzuladen.

Rote Lampen als Warnung

Das höchste Gericht hat auch gewarnt, dass bald rote Lampen auf dem Berg angebracht werden müssen, um Flugzeuge zu warnen.

Im Vorjahr kollabierte ein Teil dieses Berges nach starken Regenfällen und begrub zwei Menschen unter sich – sie konnten schließlich nur noch tot geborgen werden. Danach wurde ein Verbot erlassen, noch weiteren Müll auf diesem Berg abzuladen.

Doch schon nach wenigen Tagen ging es in Ghazipur weiter, als wäre nichts geschehen. Der Grund: es mangelt bis heute an Alternativen.

Immer wieder brennt der Berg auch, weil sich aus dem Müll entweichende Methangase entzünden. Dann braucht es Tage, um diese Feuer wieder zu löschen.

Hohe Gesundheitsrisiken

Ein weiteres Problem: Sickerwasser – eine giftige, schwarze Brühe rinnt ungehindert in die örtliche Kanalisation. Anwohner klagen daher seit Jahren darüber, dass das Atmen unmöglich ist. In einer Studie wurde erst kürzlich festgestellt, dass die Bewohner in einem Umkreis von fünf Kilometern mit hohen Gesundheitsrisiken, inklusive Krebsgefahr, leben müssen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen ist Neu-Delhi die am meisten verschmutzte Hauptstadt der Welt. Auf einer Fläche von 42,7 Quadratkilometern leben laut letzter offizieller Zählung aus dem Jahr 2011 beinahe 22 Millionen Menschen.