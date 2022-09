Ein letztes Marmeladen-Sandwich für die Queen

Das in einem Plastiksackerl verpackte Brot lag zusammen mit einem Paddington-Plüschbären vor den Toren des königlichen Holyrood-Palastes in Edinburgh, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Samstag meldete. "For later" – "Für später" war auf der Folie, in die das Sandwich verpackt war, zu lesen.

Die ungewöhnlichen Mitbringsel sind eine Hommage an eine überraschende schauspielerische Einlage der Queen, die sich für einen Videoclip zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum heuer mit dem animierten, aus Kinderbüchern und Filmen bekannten Paddington-Bären zum Tee getroffen hatte. Paddington hatte sich auch via Twitter von der Queen verabschiedet:

Dazu gab es – ganz nach Paddingtons Geschmack – Marmeladen-Sandwiches. Sie habe immer eins in ihrer Handtasche dabei, verriet die Monarchin dem Bären - und zog prompt ein Sandwich aus ihrer feinen schwarzen Ledertasche hervor. Der Clip wurde erstmals zum Auftakt eines Konzerts mit etlichen britischen Stars gezeigt, das am Jubiläumswochenende Anfang Juni in London stattfand. Die Menschenmassen vor dem Buckingham-Palast zollten der Queen mit großem Jubel und Applaus Anerkennung für ihre schauspielerischen Qualitäten - in den sozialen Medien ging das Video viral. Sehen Sie selbst: