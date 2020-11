Ein Jahr im Eis

Die Expedition "MOSAiC" markiert eines der letzten großen Abenteuer unserer Zeit und gleichzeitig einen Meilenstein der Klimaforschung. 2019 ließ man den Eisbrecher "Polarstern" mit einem Team von Wissenschaftern aus 18 Nationen an Bord auf arktischen Eisschollen einfrieren, um in der lebensfeindlichen Umgebung erstmals wissenschaftlich verwertbare Daten zu sammeln. Angeführt wurde die Expedition von Markus Rex, Leiter der Atmosphärenforschung am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Potsdam. "Das Erste" zeigt am Montag, 16. November, um 20.15 Uhr den Dokumentarfilm "Expedition Arktis", am gleichen Tag erscheint das Buch "Eingefroren am Nordpol" von Markus Rex, den wir zum Gespräch trafen.

OÖN: 389 Tage Expedition, 300 Wissenschafterinnen und Wissenschafter, endlose Polarnacht – gibt es Expeditionsbabys?

Markus Rex: (lacht) Diese Frage könnte ich Ihnen erst in ein paar Monaten beantworten. Aber auch dann würde ich die Privatsphäre unserer Expeditionsteilnehmer in den Vordergrund stellen.

Sind Sie eine abenteuerliche Natur oder mussten Sie sich ein bisschen überwinden?

Ich brauche es für mich nicht so sehr, immer feste Pläne zu haben und genau zu wissen, wie die nächsten Tage und Monate aussehen werden. Bei dieser Expedition haben wir uns wirklich vollständig in die Hände der Natur begeben. Die Eisdrift hat uns dorthin getrieben, wo das Eis eben hingetrieben ist. Menschen kommen mit dieser großen Unsicherheit unterschiedlich gut klar. Ich selbst bin in solchen Umgebungen immer relativ glücklich.

Welches Erlebnis vor Ort war besonders atemberaubend?

Im Winter herrscht dort in der zentralen Arktis für ein halbes Jahr die komplette Schwärze der undurchdringlichen Polarnacht, viel dunkler als alle Nächte in unseren Breiten. Die tiefgefrorene Landschaft reicht bis zum Horizont und noch tausend Kilometer darüber hinaus. Wenn man dort auf dem Eis unterwegs ist, nimmt man um sich herum schemenhaft die Gebirge aus zusammengeschobenem Eis und die skurrilen Eisskulpturen wahr, die sich durch Eisdruck und Wind formen. Dazwischen die im Schatten liegenden schwarzen Ebenen und darüber der faszinierende, plastisch wirkende Sternenhimmel, mit viel mehr Sternen, als wir sie zu Hause sehen. Man hat oftmals den Eindruck, einen fremden Himmelskörper zu erkunden und nicht mehr auf dem Planeten Erde unterwegs zu sein.

Expeditionsleiter Markus Rex (rechts außen) Bild: rbb/AWI/Esther Horvath

Und welcher Eindruck war schockierend?

Bedrückend war es, im Sommer zu sehen, wie das Eis verschwindet. Wir sind nördlich von Grönland, wo normalerweise dickes, zum Teil mehrjähriges Eis liegen sollte, und wo man sich normalerweise besser fernhält, durch weite Flächen offenen Wassers fast bis zum Nordpol vorgestoßen. Am Nordpol selbst war das Eis völlig aufgeschmolzen, erodiert, und von Schmelztümpeln durchlöchert. Wenn diese Entwicklung weiter anhält, werden die Arktis und auch der Nordpol in wenigen Jahrzehnten im Sommer eisfrei sein. Es wäre eine andere Welt, und das Antlitz unseres Planeten von außen würde sich verändern. Statt der weißen Eiskappe auf der Nordpolarumgebung haben wir dann dort einen dunklen Ozean liegen, mit den tiefgreifenden Folgen für das Klima der gesamten nördlichen Hemisphäre.

Ziel der Expedition war es, Fakten für die Klimaerwärmung zu liefern, mit denen die Politik arbeiten kann. Wann können Sie diese auf den Tisch legen?

Uns geht es darum, die wissenschaftliche Basis für die sehr weitreichenden und tiefgreifenden Entscheidungen zum Klimaschutz zu schaffen, die jetzt dringend erforderlich sind. Nur wenn wir die zukünftigen Konsequenzen unserer heutigen Entscheidungen verstehen, können wir diese verantwortungsbewusst gestalten. Dann können sich die Menschen überlegen, was sie sich selbst und den zukünftigen Generationen zumuten wollen. Und um diese Konsequenzen abschätzen zu können, brauchen wir robuste und belastbare Klimamodelle, welche auf einem genauen Verständnis der Klimaprozesse beruhen. Und in der Arktis mangelt es uns an diesem, eben weil uns die Beobachtungen der Prozesse dort immer gefehlt haben. Dies zu ändern, ist unsere Mission.

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Menschen wohl nur zeitlich begrenzt Einschnitte in ihrem Alltag hinnehmen. Der persönliche Einfluss auf die globale Erwärmung ist für den Einzelnen noch schwerer greifbar als eine Pandemie. Sind Sie optimistisch, dass Beschlüsse der Politik auch umgesetzt werden können?

Ich bin zutiefst von der Einsichtsfähigkeit und dem Verständnis unserer Gesellschaft überzeugt. Schwieriger ist es bei den konkreten Maßnahmen, auch, weil diese immer noch sehr kleinteilig und zum Teil ideologisch diskutiert werden. Dem Klima ist es aber egal, wo ein bestimmtes zusätzliches CO2-Molekül herkommt. Wir müssen raus aus ideologischen Gräben und eine wirksame, faire, ausgewogene und vor allem einheitliche Bepreisung der Emissionen von Treibhausgasen über alle Sektoren hinweg einführen. Das Aufkommen aus so einer Bepreisung muss der Bevölkerung zudem vollständig rückerstattet werden, denn jeder Eindruck, der Staat möchte sich unter dem Deckmantel der Klimapolitik die Kassen füllen und die Bevölkerung zusätzlich belasten, unterminiert die Mehrheitsfähigkeit enorm. Das Konzept muss sozial ausgewogen sein und Komponenten enthalten, die Verdrängungseffekte von CO2-intensiver Produktion ins Ausland vermeiden, denn damit ist dem Klima nicht gedient. Wenn es der Politik gelingt, die Wirkungen so eines Gesamtkonzeptes gut zu erklären, bin ich überzeugt, sind wir nicht weit von einer gesellschaftlichen Mehrheit und Akzeptanz dafür entfernt.

Wie könnte das aussehen?

Durch einheitlich steigende Kosten für Treibhausgasemissionen werden der Energieverbrauch und die Mobilität teurer. Das belastet zunächst Menschen mit geringem Einkommen mehr als Besserverdienende. Wenn das Aufkommen aus einer Bepreisung von CO2-Emissionen der Bevölkerung aber gleichmäßig pro Kopf zurückerstattet wird, profitieren niedrige Einkommensgruppen sogar, weil sie im Schnitt weniger energieintensiv leben als Bezieher höherer Einkommen. So ein Rückerstattungsmechanismus ist zugegebenermaßen schwierig zu gestalten und noch schwieriger in der praktischen Durchführung zu organisieren, aber das sollte uns nicht davon abschrecken, solche Konzepte zu entwickeln.

Überlegt man nach einem solchen Erlebnis noch einmal neu, wie man im persönlichen Alltag Emissionen reduzieren kann?

Wir müssen die Rahmenbedingungen für die Gesellschaft als Ganzes ändern und eine Verminderung der Treibhausgasemissionen attraktiv machen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir das Problem auf globaler Skala durch die Summe vieler individueller Entscheidungen des Einzelnen lösen können.