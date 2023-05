"Ein Geständnis, das schaudern lässt": Lebenslage Haft für Krankenpfleger

Das Gericht stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Der inzwischen 27 Jahre alte Deutsche habe "seine Ruhe, seine Bequemlichkeit über das Lebensrecht der Patienten gestellt", heißt es in der Urteilsbegründung.

Der gelernte Altenpfleger, der als Krankenpfleger auf der Wachstation des Münchner Klinikums rechts der Isar gearbeitet hatte, hatte zu Prozessbeginn unumwunden eingeräumt, zwei 80 und 89 Jahre alte Patienten getötet und es bei drei weiteren versucht zu haben – bei zwei von ihnen mehrmals.

"Kater gehabt und Ruhe gewollt"

Das Motiv, das er angab, klang erschreckend banal: Er habe einen Kater gehabt und seine Ruhe gewollt. Deshalb spritze er ihnen Beruhigungsmittel, Adrenalin oder Blutverdünner. "Um seine Ruhe zu haben und nicht arbeiten zu müssen", habe er die Patienten ruhiggestellt, sagte der Vorsitzende Richter Norbert Riedmann. Um "Zeit zu haben fürs Schlafen oder fürs Handyspielen". Er spricht von einem "Geständnis, das allerdings schon fast ein bisschen schaudern lässt".

Und schaudern musste er auch an anderer Stelle, wie er sagte, und gibt ein Zitat des Angeklagten wieder: Denn auf die Frage, wie es weitergegangen wäre, wären seine Taten nicht aufgeflogen, sagte der: "Ich hätte weitergemacht."

Keine Sicherheitsverwahrung

"Man denkt in keiner Sekunde sicherlich dran, dass ein Pfleger, der dafür zuständig ist, für die Heilung zu sorgen, dass der einen angreift", sagte Riedmann. "Es war sein Job, bei der Heilung zu helfen und er macht genau das Gegenteil und das auch noch im Krankenhaus."

Eine an die Haft anschließende Sicherungsverwahrung, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, verhängte das Gericht allerdings dennoch nicht. Riedmann begründete das unter anderem damit, dass der Angeklagte noch sehr jung sei, seine Taten bereue, keine Vorstrafen und eine lange Zeit im Gefängnis vor sich habe.

Das Gericht schloss sich dem angehörten Sachverständigen an, der "zwar eine große Gefahr, aber keine sehr große Gefahr gesehen hat", die künftig vom Angeklagten ausgehen könne.

Lebenslanges Berufsverbot

Die Kammer beschränkte sich somit auf ein lebenslanges Berufsverbot für alle Pflegeberufe. Als Alten- und Krankenpfleger wird der Mann, der im Prozess betonte, das auch gar nicht mehr zu wollen, nie wieder arbeiten dürfen: "An dem Verbot führt kein Weg vorbei." Innerhalb der Kammer sei die Frage der Sicherungsverwahrung ein "Problem" gewesen, "das zu einigen Diskussionen geführt hat", räumte Riedmann ein.

Der Forderung der Verteidiger nach der Unterbringung ihres Mandanten in einer Entziehungsanstalt kam das Gericht nicht nach. Der Mann habe zwar in der Freizeit viel getrunken, zeige aber in Haft "keine Entzugssymptomatik".

Urteil nicht rechtskräftig

Außerdem sei der Mann, der im Krankenhaus auffiel, weil er sehr viel Parfüm benutzte, um seine Alkoholfahne zu überdecken, bei der Arbeit nicht völlig betrunken, sondern in erster Linie verkatert gewesen. "Es war möglicherweise häufig so, dass er noch einen Kater hatte" sagt Riedmann. Aber: "Das Handeln im Katerzustand sehen wir nicht als Symptomtat an."

Sein Mandant sei "relativ zufrieden", dass er keine Sicherungsverwahrung bekommen habe, sagte Verteidiger Benedikt Stehle nach dem Urteil und kündigte an, "erst mal pro forma" Revision einlegen zu wollen. Der Angeklagte bereue die Taten, betonte der Anwalt. "Es hat ihn die ganze Zeit schon sehr belastet, was er da getan hat."

