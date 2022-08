Ein Drittel der Ukrainer geflüchtet

"Es ist die größte Fluchtbewegung seit Ende des Zweiten Weltkriegs", teilte die Flüchtlingshilfe (UNHCR) am Montag mit. Die Menschen stünden nun angesichts des ungewissen Fortgangs des Krieges sowie der Sorge vor dem Winter vor einer "enormen Herausforderung". Nichts sei mehr so wie vor dem brutalen Überfall auf die Ukraine, sagte der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer. "Die Menschen haben ihren Mut dennoch nie verloren - auch dank der Unterstützung und Solidarität der deutschen Zivilgesellschaft."

Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks UNHCR und fördert die Nothilfe in der Ukraine. Durch massive Verwüstungen in Städten und Zerstörung der zivilen Infrastruktur können in der Ukraine jedoch weiter viele Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen. Dazu gehört die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten. Der UNHCR ist den Angaben zufolge bereits seit den 1990er Jahren in der Ukraine und leistet vor Ort humanitäre Hilfe. Der UNHCR unterstütze die Behörden in den Nachbarländern der Ukraine bei der Registrierung von Neuankömmlingen. Dies erleichtere es, die am stärksten gefährdeten Gruppen und Personen mit besonderen Bedürfnissen zu identifizieren wie unbegleitete Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und Personen, die von einer Vertreibung besonders bedroht sind.

90 Prozent Frauen und Kinder

Rund 90 Prozent der Geflüchteten in den vergangenen sechs Monaten sind laut UNO-Flüchtlingshilfe Frauen und Kinder. Um sie zu schützen, sei die Informationskampagne "stay safe" ins Leben gerufen worden, die über die Gefahren von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung aufkläre. Gleichzeitig würden in den Transitregionen sogenannte "Blue Dots" eingerichtet - sichere Räume, in denen Familien, Kinder und besonders gefährdete Geflüchtete für kurze Zeit Schutz und Hilfe erhalten.

Russlands Präsident Wladimir Putin nennt den Einmarsch einen militärischen Sondereinsatz. Der Westen hingegen spricht von einem brutalen Angriffskrieg und hat umfangreiche Sanktionen gegen Russland verhängt.