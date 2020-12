Als Siebenjähriger hat Josef Aschbacher am elterlichen Bergbauernhof in Ellmau bei Kufstein auf einem flimmernden Fernseher die Mondlandung erlebt. Dass dort jemand spazieren geht, hat ihn zur Faszination für den Weltraum und zu seiner Studien- und Berufswahl geführt. "Bei der ESA (European Space Agency) zu arbeiten war immer mein Traum", sagte er einmal. Ab Mitte 2021 steht der 58-Jährige als erster Österreicher an der Spitze der Weltraumorganisation.