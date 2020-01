Ein Albtraum für die Privatsphäre: Software erkennt Milliarden Gesichter

"Das geheime Unternehmen, das die Privatsphäre, wie wir sie kennen, beenden könnte." So überschreibt die New York Times die Recherche der Reporterin Kashmir Hill. Das New Yorker Unternehmen "Clearview" soll eine Datenbank mit mehr als drei Milliarden Fotos von menschlichen Gesichtern aufgebaut haben. Angeblich lassen sich mithilfe des Programms "Clearview AL" Millionen Menschen innerhalb von wenigen Sekunden erkennen.

In die Datenbank sind Bilder aus allen möglichen Quellen eingeflossen: Instagram-Selfies, Porträtfotos von der Website des Arbeitgebers, YouTube-Videos, Fotos von Nachrichtenseiten. Eine der größten Sammlungen ihrer Art – und vor allem interessant für Strafverfolgungsbehörden. Allein 2019 sollen 600 von ihnen begonnen haben, "Clearview AL" zu nutzen. So sollen Beamte in Florida mit seiner Hilfe etwa eine Diebin identifiziert haben. Dafür jagten sie Bilder aus einer Überwachungskamera durch die "Clearview"-App, die wiederum auf die Facebook-Seite der Frau verwies. Auf den dort angezeigten Fotos erkannte die Polizei dasselbe Tattoo, das auch die verdächtige Person auf der Überwachungskamera zierte.

Das bisher wenig bekannte Unternehmen "Clearview" gibt sich Mühe, im Hintergrund zu bleiben: Auf der Website und in Geschäftsunterlagen fanden sich falsche Adressen – angeblich ein Tippfehler, wie "Clearview" erklärt. Das einzige LinkedIn-Profil, das einen Verweis auf "Clearview" enthält, gehört "John Good". Tatsächlich steckt dahinter Firmengründer Hoan Ton-That, der einen falschen Namen benutzte.

Prototyp für Computerbrille

Das Vorgehen von "Clearview" ist fragwürdig. Erstens verstößt die Massendatensammlung gegen die Nutzungsbedingungen von Plattformen wie Facebook. Zweitens ist unklar, wie sicher die Datenbank ist. Behörden speichern sensible Infos auf den Servern eines kleinen Unternehmens, über das sie kaum etwas wissen und das keiner externen Kontrolle unterliegt. Drittens birgt das System großes Missbrauchspotenzial.

Laut Ton-That soll "Clearview" bereits einen Prototypen für eine Computerbrille entwickelt haben. Mithilfe von Augmented-Reality-Technologie könnte der Träger so beliebige Menschen auf der Straße identifizieren, falls ihre Gesichter in der Datenbank enthalten seien.

Google-Chef Sundar Pichai hat am Dienstag Regierungen aufgerufen, schnell Regeln für den Einsatz von Technologie zur Gesichtserkennung aufzustellen. Vielleicht sei dabei auch eine "Wartezeit" notwendig, "bevor wir darüber nachdenken, wie sie genutzt wird", sagte Pichai in Brüssel.

Er bekräftigte, dass Google seit Jahren bewusst darauf verzichte, die Fähigkeit zur Gesichtserkennung als Dienstleistung anzubieten – "weil uns bewusst wurde, dass es eine Technologie voller Risiken ist". Cloud-Rivale Amazon vermarktet dagegen eine entsprechende Technologie mit dem Namen Rekognition, die Kunden auf ihre Bilddatenbanken anlernen können. Außerdem haben etliche asiatische Konzerne Gesichtserkennungsprodukte im Angebot.

