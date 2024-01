Ecuador: 178 Gefängniswärter und Personal als Geiseln genommen

Damit habe sich die Zahl der Geiseln seit dem Vortag um 39 erhöht, erklärte die Strafvollzugsbehörde Snai am Donnerstag. Sie meldete Unruhen in mehreren Gefängnissen, bei denen Insassen auf Streitkräfte geschossen hätten.

Am Sonntag war zunächst der einflussreiche Bandenchef José Adolfo Macías alias "Fito" aus dem Hochsicherheitsgefängnis in der Hafenstadt Guayaquil ausgebrochen. Präsident Daniel Noboa erklärte daraufhin am Montag den Ausnahmezustand und eine nächtliche Ausgangssperre. Die Banden schlugen zurück und erklärten der Staatsgewalt den "Krieg". Sie entführten Polizisten, zündeten Sprengsätze und drohten mit willkürlichen Hinrichtungen. Mindestens 16 Menschen wurden bisher in der Gewalteskalation getötet.

Ecuador liegt zwischen Kolumbien und Peru, den beiden größten Kokainproduzenten der Welt, galt aber lange als vergleichsweise friedlich und stabil. In den vergangenen Jahren wurde das Land dann selbst zu einer Drehscheibe für den internationalen Drogenhandel. Seitdem hat auch die Gewaltkriminalität massiv zugenommen.

Auch in den Gefängnissen kommt es immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen verfeindeten Banden. Präsident Noboa war im Herbst mit dem Versprechen gewählt worden, die Gewalt im Land einzudämmen und die Kontrolle über die Gefängnisse zurückzugewinnen.

