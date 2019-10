Ecstasy-Pillen statt Lego-Steine in Paket

In einem "Postpäckli", wie es in einer Meldung der Schweizer Nachrichtenagentur sda hieß, haben Schweizer Zollbeamte Drogen gefunden. In der Lego-Schachtel befand sich zwar die Bauanleitung für einen Lego-Dinosaurier, aber statt Lego-Steinen schüttelten die Beamten 1000 Ecstasy-Pillen aus dem Karton.

Das Paket aus den Niederlanden war an eine Person im Kanton Zürich adressiert.