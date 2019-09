Dutzende Tote bei Verkehrsunfall im Osten Chinas

Ein voll besetzter Reisebus sei am Samstag auf einer Schnellstraße in der Provinz Jiangsu mit einem Lastwagen zusammengeprallt, mit dem drei Personen unterwegs waren, teilten die Behörden am Sonntag mit.

Unglücksursache war laut einer ersten Untersuchung ein Reifenplatzer, der den Bus eine Leitschiene durchstoßen und auf die Gegenfahrbahn geraten ließ. Der Bus sei mit 69 Menschen voll besetzt gewesen, teilte die Behörde für öffentliche Sicherheit in Yixing mit. Die Schnellstraße zwischen Changchun und Shenzhen blieb für den Rettungseinsatz acht Stunden lang gesperrt.

Tödliche Verkehrsunfälle kommen in China oft vor, weil Verkehrsregeln häufig missachtet werden. So starben im Jahr 2015 nach Behördenangaben 58.000 Menschen bei Verkehrsunfällen in der Volksrepublik.