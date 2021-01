Dutzende Tote auf Sulawesi

Mitten in der Nacht hat ein schweres Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi die Menschen aus dem Schlaf gerissen und Tod und Verwüstung gebracht. Bei dem Beben der Stärke 6,2 sind am Freitag laut Behörden mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, jedoch werden weitere Opfer unter Trümmern vermutet. 600 Menschen wurden verletzt, 200 von ihnen schwer. Das Unglücksgebiet befindet sich in der Region West-Sulawesi.

Das Zentrum des Bebens, das die Region um 01.28 Uhr Ortszeit (19.28 Uhr MEZ am Donnerstag) erschütterte, lag bei Majene in zehn Kilometern Tiefe. Die Suchtrupps waren auch mit Baggern und Kränen im Einsatz. Die meisten arbeiteten sich aber ohne Geräte durch den meterhohen Schutt. Unter anderem stürzten zwei Krankenhäuser, ein Hotel und ein Teil des Gebäudes der Lokalverwaltung in der Provinzhauptstadt Mamuju ein. "Wir versuchen gerade, Menschen aus dem Verwaltungsgebäude zu retten. Wir können ihre Stimmen hören, aber sie können sich nicht bewegen", sagte Muhammad Idris, Sprecher des Gouverneurs.

In der Region wurden auch Erdrutsche gemeldet, die Straßen unter sich begruben. Tausende Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen. Auch die Stromversorgung brach zusammen. Am Donnerstag hatte sich in der Gegend bereits ein Beben der Stärke 5,9 ereignet.