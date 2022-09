Duisburg: Zwei Tote durch Absturz von Kleinflugzeug auf Parkplatz

Das sagte ein Sprecher der Polizei. Die Maschine sei nach dem Aufprall in Brand geraten. Um wen es sich bei den Getöteten handle, könne man noch nicht sagen. Das Kleinflugzeug stürzte auf den Parkplatz des Zirkus FlicFlac in der Nähe eines Güterbahnhofs. Mehrere geparkte Autos gerieten in Brand.

Der Absturz habe sich während einer laufenden Show mit rund 900 Besuchern ereignet. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag einem dpa-Reporter am Unglücksort. Der Eingang des Zirkuszelt lag nur rund 50 Meter von der Absturzstelle entfernt. Das Kleinflugzeug ging nach dem Aufprall auf dem Platz - ein altes Güterbahnhofsgelände unweit der A59 - in Flammen auf.

Nach Angaben der Feuerwehr war die Musik im Zirkuszelt so laut, dass der Absturz der Kleinmaschine womöglich kaum oder nicht zu hören war. Der Einsatzleiter der Feuerwehr wollte nach der Veranstaltung im Zirkuszelt über das Unglück informieren. Die Polizei sollte die Zuschauer danach geordnet aus dem Zelt begleiten, um Panik und Chaos zu vermeiden. Mehrere geparkte Autos sind in Brand geraten. Vor Ort war unter den Einsatzkräften vielfach die Redewendung "Glück im Unglück" zu hören.