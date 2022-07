Dürre in Norditalien: Die Stadt Verona rationiert das Trinkwasser

Die anhaltende Dürre in Norditalien zwingt die Behörden zu einschneidenden Maßnahmen: So rationiert Verona nun den Trinkwasserverbrauch. Der Bürgermeister der 250.000-Einwohner-Stadt habe aufgrund der Wetterlage und deren Folgen für die Wasserversorgung eine Verordnung unterzeichnet, "die den Trinkwasserverbrauch für private Zwecke beschränkt", hieß es am Samstag auf der Website der Stadt.