Dürre in Italien: Region Ligurien beantragt Ausnahmezustand

Die norditalienische Region Ligurien hat bei der Regierung in Rom den Ausnahmezustand wegen der Dürre beantragt. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem die Niederschläge um 40 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen Jahre gefallen sind, berichtete der ligurische Präsident Giovanni Toti am Donnerstag. Der Ausnahmezustand ermögliche die Entschädigung von betroffenen Unternehmen sowie Investitionen in die Verbesserung von Wasserwegen, sagte Toti.

Bereits am Montag hatte die Regierung um Premier Mario Draghi den Ausnahmezustand in fünf norditalienischen Regionen ausgerufen. 35 Millionen Euro wurden den Regionen Piemont, Lombardei, Venetien, Friaul-Julisch Venetien und Emilia Romagna zur Verfügung gestellt. Vor allem Norditalien erlebt derzeit heftige Trockenheit. Wegen der anhaltenden Wasserknappheit könnte der Ausnahmezustand bald auch in den mittelitalienischen Regionen Toskana, Umbrien und Latium beantragt werden.

Infolge der Klimakrise werden Dürren immer häufiger und schlimmer. Dies ist mittlerweile wissenschaftlicher Konsens.