Droht Todesstrafe, keine Auslieferung von Julian Assange

Diese Absprache zwischen London und Quito habe weiter Bestand, sagte Außenstaatssekretär Alan Duncan. Assange war im April in London festgenommen worden – nach sieben Jahren in der Botschaft Ecuadors. Quito hatte zuvor das politische Asyl für den Australier aufgehoben. Assange sitzt derzeit in Großbritannien eine Gefängnisstrafe wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen ab. Ab Ende Februar verhandelt ein Gericht über Assanges Auslieferung an die USA.

