Drohnenangriff auf Moskau mit leichten Schäden

"Heute früh, in der Morgendämmerung, hat ein Drohnenangriff geringe Schäden an mehreren Gebäuden verursacht", erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin im Onlinedienst Telegram. Die Agentur RIA berichtete mit Berufung auf die Rettung von einem Verletzten. Wie Regionalgouverneur Andrej Worobjow sagte, wurden mehrere Drohnen im Anflug auf Moskau abgeschossen.

Einige Bewohnerinnen und Bewohner eines Gebäudes im Süden der Stadt müssten ihre Wohnungen verlassen und würden in Sicherheit gebracht, hieß es. Auf mehreren russische Telegram-Nachrichtenkanälen heißt es, es seien vier bis zehn Drohnen am Stadtrand Moskaus und in der unmittelbaren Umgebung abgeschossen worden.

Es war zunächst nicht klar, wer die Drohnen gestartet hat. Erst am Montag hatte Russland einen massiven Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew durchgeführt.

