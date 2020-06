Drogenkontrolle soll Randale ausgelöst haben

Ein Polizist macht seine Arbeit, fixiert einen Mann am Boden. Plötzlich stürmt ein Unbekannter heran und tritt den Polizisten von hinten um – mit voller Wucht und mit Anlauf. Für seine Tat bekommt er von den Umstehenden Applaus. Dieses abscheuliche Video kursierte am Sonntag auf Social Media. Ein brutaler Angriff auf einen Gesetzeshüter – und das in der Innenstadt von Stuttgart.

Bei Straßenschlachten mit der Polizei hatten Dutzende Kleingruppen die Innenstadt verwüstet und 19 Beamte verletzt. Erst nach Stunden beruhigte sich die Situation. 200 Polizisten aus dem gesamten Bundesland Baden-Württemberg waren einem Polizeisprecher zufolge in die Stadt beordert worden, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen.

Ihren Ausgang sollen die Ausschreitungen gegen Mitternacht bei einer Kontrolle wegen eines Drogendelikts gehabt haben. Feiernde "aus dem Bereich des sich vornehmlich in den Abendstunden und Nächten unter anderem am Eckensee sammelnden Klientels" hätten sich daraufhin gegen die Beamten solidarisiert, gab die Polizei gestern an. In der Folge seien die Menschen in Richtung Schlossplatz gezogen und hätten sich offenbar auch in Gruppen in der Innenstadt verteilt.

Die Polizei sprach von mehreren hundert Menschen, die in Kleingruppen unterwegs gewesen seien. Insgesamt 20 Personen wurden festgenommen.

