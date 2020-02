Drogen mit Millionenwert in Babynahrung entdeckt

Wie der Zoll am Freitag berichtete, wurden die beiden Kuriere aus Südamerika am 24. und 26. Jänner bei der Einreise vorläufig festgenommen. Der erste hatte 12 Kilogramm Kokain dabei, der zweite 15 Kilogramm.

Die Männer hatten für die großen Mengen Drogen ungewöhnliche Verstecke gewählt: "In beiden Fällen fand der Zoll das Rauschgift im Reisekoffer der Männer, jeweils in 15 Dosen mit Babynahrung versteckt", berichtete der Zoll. Der Wert der Drogen auf dem Schwarzmarkt beläuft sich laut Zoll auf rund eine Million Euro. Solche Mengen findet der Zoll sonst eher in Großfracht, sagte eine Sprecherin.