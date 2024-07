Drittes Mädchen nach Messerangriff verstorben

Der Messerangriff auf tanzende Kinder im britischen Urlaubsort Southport in der Nähe von Liverpool forderte ein weiteres Todesopfer. Am Dienstag ist ein neunjähriges Mädchen seinen Verletzungen erlegen. Zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren sind unmittelbar bei der Attacke getötet worden.

Der 17-jährige Täter, dessen Eltern aus Ruanda nach Großbritannien eingewandert waren, stürmte am Montagvormittag Zeugenangaben zufolge in den Ferientanzkurs für Kinder im Volksschulalter und stach wahllos auf Erwachsene und Kinder ein. Fünf weitere Kinder sowie zwei Erwachsene schweben nach wie vor in Lebensgefahr.

Der Angreifer soll eine Gesichtsmaske getragen haben, als er mit einem Taxi am Tatort ankam. Der Tanzkurs stand unter dem Motto Taylor-Swift-Party. Zum Zeitpunkt der Attacke lief ein Song des Popstars. Taylor Swift zeigte sich tief betroffen. "Ich weiß gar nicht, wie ich den Familien mein Mitgefühl ausdrücken soll", schrieb sie auf Instagram. "Es waren nur kleine Kinder in einem Tanzkurs."

Das Motiv des Täters ist nach wie vor unklar. Einen Terrorhintergrund schließen die Behörden aus.

