Dresden: Verlust unklar, Fluchtauto gefunden

DRESDEN. Nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe von Dresden bleibt weiter unklar, wie viele Schmuckstücke die Einbrecher tatsächlich erbeutet haben. Die abschließende Bestandsaufnahme war wegen der Arbeit der Polizei am Tatort auch gestern noch nicht möglich.

Nach den Tätern wird weiterhin mit Hochdruck gefahndet. Die Polizei konnte zumindest das Fluchtauto der mutmaßlichen Täter identifiziert. Es handelt sich um den ausgebrannten Audi A6, der nach der Tat am Montag in einer Tiefgarage gefunden wurde, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. An dem Wrack seien Spuren vom Tatort gefunden worden. Die Polizei vermutet, dass die Täter in der Tiefgarage das Fluchtauto wechselten und dann über die nahegelegene Autobahn entkamen. Zudem gehen die Ermittler nun davon aus, dass der Brand eines Stromverteilerkastens in der Nähe der Augustusbrücke mit dem Einbruch in Verbindung steht. Der Verteilerkasten sei vorsätzlich in Brand gesetzt worden, woraufhin die Straßenbeleuchtung in der Umgebung des Tatorts im Residenzschloss ausfiel.

Das Historische Grüne Gewölbe bleibt indes auf unbestimmte Zeit geschlossen.

