Drei tote Deutsche in der Schweiz

BERN. Im Schweizer Kanton Thurgau sind in einer Wohnung drei tote Deutsche gefunden worden, zwei Kinder (4, 7 Jahre) und 38-jähriger Mann. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Am Sonntagnachmittag ist bei der Notrufzentrale die Nachricht eingegangen, dass in einer Wohnung in Eschenz drei leblosen Personen gefunden worden seien.

