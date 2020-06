Drei Tote bei Messerattacke

Die Polizei geht von einem Terrorhintergrund aus. Damit übernimmt die Antiterroreinheit die Ermittlungen. "Das ist ein wirklich tragischer Vorfall und die Gedanken der Thames-Valley-Polizei sind bei all den Betroffenen", sagte Polizeichef John Campbell. Die Tat wurde in einem Park der Stadt verübt, die etwa 65 Kilometer westlich von London liegt. Mehrere Menschen genossen in der Anlage Forbury Gardens einen lauen Abend. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 25-Jähriger wegen Mordverdachts am Tatort festgenommen. Der Mann soll seine Opfer offenbar wahllos ausgesucht haben.

