Drei Tote bei Lawinenabgang im norditalienischen Piemont

Nach Angaben der Rettungskräfte starben drei von ihnen. Die beiden anderen Personen wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus gebracht.

Die Lawine löste sich am Ostgrat der Punta Valgrande, einem 2.850 Meter hohen Gipfel. Das Gebiet liegt an der Grenze zur Schweiz. Die Rettungsdienste wurden von Zeugen alarmiert, die den Lawinenabgang beobachtet haben. Laut den Behörden besteht in der Gegend in einer Höhe von über 2.100 Metern Lawinengefahr.

