Drei Kinder starben bei Brand in Einfamilienhaus in Kroatien

Das Feuer war am späten Abend in einer Roma-Siedlung in der Nähe von Čakovec im Norden des Landes ausgebrochen, wie kroatische Medien berichteten. Die Kinder waren drei, sieben und neun Jahre alt. Die Eltern konnten sich mit einem Baby aus dem Haus retten, hieß es.

Gemeinsam mit Nachbarn hätten die Eltern vergeblich versucht, die Kinder aus dem Dachgeschoß zu retten, wo sie geschlafen hatten. Die Feuerwehr konnte sie nach dem Löschen der Flammen aber nur noch tot bergen. Die Brandursache war vorerst unklar.

