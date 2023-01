Drei-Jahres-Frist verstrichen: Lotto-Million verfallen

ABD0035_20200107 - LEIPZIG - DEUTSCHLAND: ARCHIV - 10.09.2019, Sachsen, Leipzig: Lottokugeln liegen in der Ausstellung "Purer Luxus" im Zeitgeschichtlichen Forum. Das Jahr 2019 hat deutschlandweit 127 Lottospielern Millionengewinne gebracht. Unter den Ländern lag Baden-Württemberg mit 23 Millionen-Gewinnen auf Platz eins, wie die im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) federführende Gesellschaft Lotto Rheinland-Pfalz mitteilte. Foto: Jan Woitas/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. - FOTO: APA/zb/Jan Woitas

Der Lottospieler oder die -spielerin hatte sich binnen der Drei-Jahres-Frist nicht gemeldet, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Die Zeit lief am 31. Dezember um 23.59 Uhr ab. "Wir hatten Hoffnung, dass sich noch jemand meldet. Leider gab es kein Happy End", sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. "Der Betrag fließt jetzt zurück in den Topf der bundesweiten Sonderauslosungen."

Mit dem Spielschein im Lotto 6aus49 war im Dezember 2019 bei der bundesweiten Nikolaus-Sonderauslosung der Gewinn von einer Million Euro erzielt worden.

