Es gab keine feierliche Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses, kein Briefing von Donald Trump im Presseraum und auch keine TV-Ansprache. Der "Amerika zuerst”-Präsident versuchte den Tag vergessen zu machen, an dem es in der Corona-Pandemie fast doppelt so viele Tote zu beklagen gab wie während des gesamten Vietnamkriegs.