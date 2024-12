Doppelmord in Australien nach fast 50 Jahren geklärt

Am Mittwoch sollte er nach einem Verhör dem Haftrichter vorgeführt und formell beschuldigt werden. In dem Fall geht es um zwei Morde und eine Vergewaltigung.

Am 13. Jänner 1977 wurden eine 27-Jährige und eine 28-Jährige tot in ihrem Haus in der Easey Street in Melbourne gefunden. Die Frauen waren mit zahlreichen Messerstichen getötet worden, Armstrong war zudem vergewaltigt worden. Ihr 16 Monate alter Sohn wurde unverletzt in seinem Bettchen gefunden.

Mehr zum Thema Weltspiegel Auf Suche nach Katze in Loch gefallen? Großmutter vermisst WASHINGTON. Im US-Bundesstaat Pennsylvania läuft eine intensive Suchaktion nach einer 64-jährigen Frau, die möglicherweise in ein plötzlich ... Auf Suche nach Katze in Loch gefallen? Großmutter vermisst

"Es war ein absolut grauenvoller, erschreckender, wahnsinniger Mord", sagte der Polizeichef des Bundesstaats Victoria, Shane Patton, nach der Festnahme des Verdächtigen im September. Die als Easey-Street-Morde bekannt gewordene Tat hatte die australischen Ermittler jahrzehntelang beschäftigt. Die Polizei setzte eine Belohnung in Höhe von einer Million australischen Dollar (616.000 Euro) auf Hinweise zur Aufklärung des Falls aus und bestellte 2017 dutzende Verdächtige, die schon kurz nach den Morden verhört worden waren, für eine DNA-Probe ein.

Der 65-jährige Verdächtige, der neben der australischen auch die griechische Staatsbürgerschaft hat, soll sich daraufhin nach Griechenland abgesetzt haben. Im September wurde er am Flughafen Fiumicino in Rom festgenommen, am Dienstag lieferten die italienischen Behörden ihn aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.