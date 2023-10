Doch kein Unfall? 20-jähriger Urlauber auf Mallorca vermutlich ermordet

Strandabschnitt in Palma

Im Oktober 2022 ist ein 20-jähriger Urlauber nach einer Party am Ballermann, bei der reichlich Alkohol geflossen war, auf der Fahrbahn einer Autobahn beim Flughafen Palma totaufgefunden worden.

Anfangs wurde vermutet, dass der junge Mann betrunken auf der Suche nach seinem Hotel herumirrte und so auf die Autobahn geriet und sich dort niederlegte. Er wurde von einem Auto überfahren und getötet.

Die Fahrerin beteuerte damals, sie habe den auf der Fahrbahn liegenden Mann zwar noch gesehen, aber nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Die spanische Polizei ist mittlerweile überzeugt, dass der Mann zuvor aus einem weißen Kastenwagen gestoßen worden war. Mordermittlungen wurden in Gang gebracht.

Zwei Verdächtige (36, 44) gefasst

Wie es am Freitag in einer Pressekonferenz der mallorquinischen Kriminalpolizei hieß, seien rund 100.000 in Frage kommende Fahrzeuge überprüft worden. Inzwischen seien zwei verdächtige Männer gefasst worden.

Einer der Verdächtigen wurde demnach diese Woche in Málaga verhaftet, der andere einen Tag später in Palma. Die beiden Spanier sind 36 und 44 Jahre alt, hieß es. Angeblich sollen sie vorgehabt haben, den deutschen Urlauber im Wagen auszurauben. Dieser soll sich noch gewehrt, aber keine Chance gehabt haben.

