Diplomaten-Katze Palmerston kehrt aus der Pension zurück

Gut vier Jahre nach seinem Rückzug kehrt Palermston ins Rampenlicht zurück. Der Kater, der lange im Dienst des britischen Außenministeriums stand, ist seinem Besitzer Andrew Murdoch nach Bermuda gefolgt. Seit Januar 2025 ist Murdoch Gouverneur des britischen Überseegebiets - und Palmerston sein "Berater für Katzenbeziehungen"

Der Kater wurde als "Chief Mouser" des Außenministeriums in den sozialen Medien bekannt Bild: Instagram

Revierkämpfe mit Larry, dem Kater des Premierminister

Palmerston wurde als "Chief Mouser" des Außenministeriums in den sozialen Medien bekannt. Während seiner Zeit in London war der Kater, der ursprünglich aus einem Tierheim stammt, häufig bei Auftritten von Politikern in der Downing Street zu sehen. Dort hat er sich mit Larry, der Katze des britischen Premierministers regelmäßig Revierkämpfe geliefert.

Der Rückzug Palmerstons wurde 2020 damit begründet, dass er "das Leben abseits der ersten Reihe gemütlicher, ruhiger und einfacher" fände. Murdoch, damals Mitarbeiter im Außenministerium, hatte Palmerston bei sich aufgenommen.

Palmerston ist jetzt "Berater für Katzenbeziehungen" auf Bermuda. Bild: Instagram

Nun kehrt die schwarz-weiße Katze auf die politische Bühne zurück, wie es auf seinem Instagram-Kanal heißt. Dort hat der das Tier knapp 100.000 Follower. Auch die ersten Glückwünsche sind bereits eingetroffen - unter anderem von seinem Rivalen Larry. Er schrieb: "Eine gute Katze lässt sich eben nicht unterkriegen".

Autorin Valerie Hader Valerie Hader